Зеленский: работа СНБО над санкционными списками продолжается

Цитата

"Считаю правильным, что именно сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан россии и других лиц, которые помогают террору. Почти 200 – это список тщательно подготовлен, и за каждой фамилией есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, в мире. Ответственность за террор будет для всех: и для тех, кто убивает, и для тех, кто помогает убивать. Работа СНБО над санкционными списками продолжается, и скоро будут следующие решения", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ввел в действия санкции СНБО против почти двух сотен граждан россии – журналистов, актеров, певцов, а также против телеведущей пророссийских телеканалов Дианы Панченко.