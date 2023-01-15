Зеленський: робота РНБО над санкційними списками триває

Цитата

"Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – у Європі, у світі. Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати. Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення", - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти майже двох сотень громадян росії – журналістів, акторів, співаків, а також проти телеведучої проросійських телеканалів Діани Панченко.