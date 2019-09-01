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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 34412 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128444 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119692 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124436 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127697 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152526 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

Киев  •  УНН

 • 63629 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский советуется с женой Еленой по очень сложным вопросам. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1 + 1", сообщает УНН.

"Я советуюсь с ней, скажу откровенно, по очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду", - рассказал Зеленский.

Но Президент также считает, что жене Елене после его избрания президентом сложно и дискомфортно, когда о ней говорят, даже если и что-то хорошее.

"Она очень ответственный человек. Мне кажется, даже ответственнее меня, потому что каждую деталь разбирает", - отметил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень плохо реагирует на негативные комментарии в Facebook в свой адрес.

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