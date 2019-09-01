Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

"Я советуюсь с ней, скажу откровенно, по очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду", - рассказал Зеленский.

Но Президент также считает, что жене Елене после его избрания президентом сложно и дискомфортно, когда о ней говорят, даже если и что-то хорошее.

"Она очень ответственный человек. Мне кажется, даже ответственнее меня, потому что каждую деталь разбирает", - отметил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень плохо реагирует на негативные комментарии в Facebook в свой адрес.