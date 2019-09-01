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Зеленський радиться з дружиною зі складних питань

Зеленський радиться з дружиною зі складних питань

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський радиться з дружиною Оленою з дуже складних питань. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1”, повідомляє УНН.

“Я раджуся з нею, скажу відверто, по дуже складаних питаннях, тому що у неї дуже твереза думка. Завжди кожній людині потрібні люди, які кажуть правду”, - розповів Зеленський.

Але Президент також вважає, що дружині Олені після його обрання президентом складно й дискомфортно, коли про неї говорять, навіть якщо і щось хороше.

“Вона дуже відповідальна людина. Мені здається, навіть більше відповідальна за мене, тому що кожну деталь розбирає”, - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже погано реагує на негативні коментарі у Facebook на свою адресу.

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