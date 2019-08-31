Президент розповів, що негативно реагує на гнівні коментарі у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже погано реагує на негативні коментарі у Facebook на свою адресу. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, передає УНН.
"Погано, дуже погано. Я ж така людина, що я ж цього не робив, я дійсно працюю, я дійсно хочу, щоб ми перемогли у всіх справах і у війні, і щоб все було добре в Україні. За що?", -сказав Зеленський відповідаючи на питання, як він реагує на гнівні коментарі на свою адресу у Facebook.
Також, він додав, що самостійно займається своєю сторінкою у Facebook.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зауважив, що мовне питання є дуже складним.