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Президент розповів, що негативно реагує на гнівні коментарі у Facebook

Президент розповів, що негативно реагує на гнівні коментарі у Facebook

Київ • УНН

 • 14331 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже погано реагує на негативні коментарі у Facebook на свою адресу. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, передає УНН.

"Погано, дуже погано. Я ж така людина, що я ж цього не робив, я дійсно працюю, я дійсно хочу, щоб ми перемогли у всіх справах і у війні, і щоб все було добре в Україні. За що?", -сказав Зеленський відповідаючи на питання, як він реагує на гнівні коментарі на свою адресу у Facebook.

Також, він додав, що самостійно займається своєю сторінкою у Facebook.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зауважив, що мовне питання є дуже складним.

Українські Національні Новини

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