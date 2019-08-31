Президент рассказал, что негативно реагирует на гневные комментарии в Facebook

"Плохо, очень плохо. Я такой человек, что я этого не делал, я действительно работаю, я действительно хочу, чтобы мы победили во всех делах и в войне, и чтобы все было хорошо в Украине. За что?", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, как он реагирует на гневные комментарии в свой адрес в Facebook.

Также он добавил, что самостоятельно занимается своим страницей в Facebook.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что языковой вопрос является очень сложным.