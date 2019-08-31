Президент прокоментував мовне питання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що мовне питання є дуже складним. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, повідомляє УНН.
"Яке б не було рішення, воно буде бити по президенту та парламенту дуже сильно. Я впевнений, що повинен бути законопроектпро захист прав меншин. І там повинно бутим все прописано, їх мова, їхня віра і достатньо – армія у нас одна, українська. Мені здається, що повинен бути такий законопроект, який захищає їхні права", - сказав Зеленський.
За його словами, немає різниці яка мова для громадян України є рідною, якщо у нього або в неї є бажання вивчити українську мову.
"Та діти вже у цієї людини всі говорять українською, чи онуки. А якщо людина працювала 40-50 років на цю країну. Якщо так було і вона працювала на Україну, коли та була ще в складі СРСР. Вона що не така людина, щось змінилось? Тому треба захищати права меншин, я впевнений. Знайти оцю модель, про яку я сказав", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, Офіс Омбудсмена України оголошував конкурс з добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.