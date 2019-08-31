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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 34010 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128391 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119642 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124402 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152514 просмотра

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Президент прокомментировал языковой вопрос в Украине

Президент прокомментировал языковой вопрос в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что языковой вопрос является очень сложным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 1+1, сообщает УНН.

"Каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроектпро в защиту прав меньшинств. И там должно быть все прописано, их язык, их вера и достаточно - армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права", - сказал Зеленский.

По его словам, нет разницы язык для граждан Украины является родным, если у него или у нее есть желание выучить украинский язык.

"Но дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было и она работала на Украине, когда та была еще в составе СССР. Она что не так человек, то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал", - рассказал Зеленский.

Напомним, Офис Омбудсмена Украины объявлял конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Украинские Национальные Новости

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