Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На полях Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Глава государства поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.
"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава Украинского государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для нашей страны, в частности в торговой сфере.
Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.