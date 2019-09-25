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Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Швеції

Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.

Глава держави подякував прем’єр-міністру за всебічну підтримку України, зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Сторони обговорили перспективи перемовин щодо Донбасу.

"Ми не готові чекати ще 5 років, щоб переговори у Мінську дали результат", – наголосив Володимир Зеленський.

Глава Української держави також відзначив важливість Швеції як партнера для нашої країни, зокрема у торговельній сфері.

Володимир Зеленський закликав Стефана Льовена сприяти збільшенню шведських інвестицій в економіку України, серед іншого – в енергоефективність, переробку сміття тощо.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Українські Національні Новини

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