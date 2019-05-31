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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136872 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144470 просмотра

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Зеленский провел встречу с Сытником и Холодницким

Зеленский провел встречу с Сытником и Холодницким

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

"Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.

"Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - отметили у Президента.

Кроме того, стороны обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Напомним, в ЕС напомнили Зеленскому об его обещании по активизации борьбы с коррупцией в стране.

Также Зеленский заявлял, что в Украине идут две войны: война с Россией и война с коррупцией внутри страны.

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