У ЄС нагадали Зеленському про його обіцянки

"Ми сподіваємося, що слова, які ми почули від нового Президента про його підтримку європейської інтеграції України, і про те, що він хоче активізувати боротьбу з корупцією і просувати судову реформу, не будуть забуті", - сказала Вайдеманн.

За її словами, ці питання дійсно дуже важливі, і вона висловила надію, що для України буде можливість продовжити реформи, розпочаті кілька років тому, і зробити їх краще, щоб дійсно реалізувати прагнення українського народу.

"Ми в ЄС завжди готові підтримати це і будемо продовжувати підтримку", - додала вона.

Раніше у ЄС заявляли, що хочуть познайомитися з командою Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський приніс присягу народу України 20 травня.