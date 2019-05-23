У ЄС нагадали Зеленському про його обіцянки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Європейському Союзі сподіваються, щоб Президент України Володимир Зеленський не забуде обіцянок про продовження євроінтеграції України та активізацію боротьби з корупцією в країні. Про це під час виступу на конференції в Києві заявила заступник голови Представництва ЄС в Україні Аннета Вайдеманн, передає кореспондент УНН.
"Ми сподіваємося, що слова, які ми почули від нового Президента про його підтримку європейської інтеграції України, і про те, що він хоче активізувати боротьбу з корупцією і просувати судову реформу, не будуть забуті", - сказала Вайдеманн.
За її словами, ці питання дійсно дуже важливі, і вона висловила надію, що для України буде можливість продовжити реформи, розпочаті кілька років тому, і зробити їх краще, щоб дійсно реалізувати прагнення українського народу.
"Ми в ЄС завжди готові підтримати це і будемо продовжувати підтримку", - додала вона.
Раніше у ЄС заявляли, що хочуть познайомитися з командою Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський приніс присягу народу України 20 травня.