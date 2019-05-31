Зеленський провів зустріч із Ситником і Холодницьким
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.
"Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів для підвищення ефективності їхньої роботи", - сказано у повідомленні.
У ході зустрічі Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання у їхню діяльність.
"Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", - зазначили у Президента.
Крім того, сторони обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру щодо вдосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.
Нагадаємо, в ЄС нагадали Зеленському про його обіцянку щодо активізації боротьби з корупцією в країні.
Також Зеленський заявляв, що в Україні тривають дві війни: війна з Росією та війна з корупцією всередині країни.