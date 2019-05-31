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Зеленський провів зустріч із Ситником і Холодницьким

Зеленський провів зустріч із Ситником і Холодницьким

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.

"Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів для підвищення ефективності їхньої роботи", - сказано у повідомленні.

У ході зустрічі Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання у їхню діяльність.

"Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", - зазначили у Президента.

Крім того, сторони обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру щодо вдосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.

Нагадаємо, в ЄС нагадали Зеленському про його обіцянку щодо активізації боротьби з корупцією в країні.

Також Зеленський заявляв, що в Україні тривають дві війни: війна з Росією та війна з корупцією всередині країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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