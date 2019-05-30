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Зеленський: в Україні дві війни — з РФ і корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні тривають дві війни: війна з Росією та війна з корупцією всередині країни. Про це Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з сенатором США Робертом Портманом, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Зазначимо, що під час зустрічі сторони обговорили політичну ситуацію в Україні, в тому числі і дострокові вибори до Верховної Ради.

Зеленський зауважив, що розпуск Ради відповідає запитам суспільства, і завдяки проведенню цих виборів у липні вже у вересні може бути сформований новий уряд.

"Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – заявив він.

Нагадаємо, у ЄС нагадали Зеленському про його обіцянку щодо активізації боротьби з корупцією в країні.

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