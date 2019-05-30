Зеленський: в Україні дві війни — з РФ і корупцією

КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні тривають дві війни: війна з Росією та війна з корупцією всередині країни. Про це Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з сенатором США Робертом Портманом, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.