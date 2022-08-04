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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсудили

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсудили

Киев • УНН

 • 187438 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны, пишет УНН.

Детали

В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, как сообщается, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности.

В частности, первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.

Была также заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив Верховного Главнокомандующего Украины.

Заслушан доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.

В отношении всех рассмотренных вопросов повестки дня были приняты соответствующие решения.

Дополнение

30 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по теракту в Еленовке, умышленно устроенного российскими оккупантами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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