Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсудили
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны, пишет УНН.
Детали
В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, как сообщается, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности.
В частности, первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.
Была также заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив Верховного Главнокомандующего Украины.
Заслушан доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.
В отношении всех рассмотренных вопросов повестки дня были приняты соответствующие решения.
Дополнение
30 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по теракту в Еленовке, умышленно устроенного российскими оккупантами.