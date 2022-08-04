Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: що обговорили

Деталі

Під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, як повідомляється, було розглянуто низку невідкладних безпекових питань.

Зокрема, першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, ухвалених на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України.

Заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.

Доповнення

30 липня Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого російськими окупантами.