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Зеленский провел видеовстречу с представителями мирового экосообщества: пригласил их в международную рабочую группу по противодействию экологическим преступлениям рф

Киев • УНН

 • 240503 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в формате видеоконференции с представителями мирового сообщества политических и общественных деятелей, лидерами мнений и экспертами в сфере защиты окружающей среды. В ходе встречи Глава государства пригласил их в международную рабочую группу по противодействию экологическим преступлениям россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Зеленский провел видеовстречу с представителями мирового экосообщества: пригласил их в международную рабочую группу по противодействию экологическим преступлениям рф

Цитата

В выступлении Президент Украины акцентировал, что катастрофа на Каховской ГЭС – это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, это бедствие, которое приказывает творить лично путин.

"Это российское преступление экоцида – крупнейшее за десятилетия в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно усугубить его последствия. На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в водной ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем. Более 50 тысяч гектаров лесов затоплено, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и по меньшей мере 20 тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ", – отметил Зеленский.

Он также сообщил о создании международной рабочей группы высокого уровня, которая будет заниматься консолидацией усилий всего мира для привлечения россии к ответственности за экоцид в Украине.

"Чтобы наша страна не осталась наедине с этой трагедией – с экоцидом. Я уверен: при достаточном лидерстве в мире соответствующие инструменты можно создать. Нужно, чтобы не осталось ни одной пустыни, или руины, или мертвой зоны после этой катастрофы. И это можно обеспечить только совместными усилиями, вместе с экозащитным сообществом мира, вместе с policy makers, вместе с лидерами и государствами, вместе с международными организациями", – заявил Глава государства.

Детали

Экс-вице-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем отметила, что одним из десяти пунктов предложенной Президентом Украины формулы мира является борьба с экоцидом и неотложные меры по защите природы.

Вице-президент Европейского парламента Хайди Гаутала со своей стороны отметила, что ЕП должен способствовать привлечению виновных к ответственности за уничтожение дамбы Каховской ГЭС, которое, по ее словам, является самым тяжким экологическим преступлением этой войны. Хайди Гаутала заверила, что Европарламент продолжит поддерживать Украину в борьбе за свободу столько, сколько потребуется.

Бывший Президент Ирландии Мэри Робинсон выразила убеждение в необходимости действовать решительно, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, в том числе и в катастрофе на Каховской ГЭС.

Бывший посол Франции по вопросам изменения климата, генеральный директор Европейского климатического фонда Лоуренс Тубиана акцентировала, что сегодня украинцы переживают экоцид в самом широком смысле этого слова. По ее убеждению, экологическое сообщество должно ответить на призыв Владимира Зеленского давить на международные организации, чтобы получить доступ к временно оккупированным территориям Украины.

Экоактивист Грета Тунберг выразила соболезнования всем украинцам в связи с событиями, которые происходят уже более года, а также с экологической катастрофой из-за подрыва Каховской ГЭС. Она заявила, что готова давить на соответствующие организации и хочет получить рекомендации, чем именно может помочь.

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