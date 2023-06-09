Зеленський провів відеозустріч із представниками світової екоспільноти: запросив їх до міжнародної робочої групи щодо протидії екологічним злочинам рф

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У виступі Президент України акцентував, що катастрофа на Каховській ГЕС – це не природне лихо й не прояв кліматичної кризи, це лихо, яке наказує коїти особисто путін.

"Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки. На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, взагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо. Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше 20 тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот", – зазначив Зеленський.

Він також повідомив про створення міжнародної робочої групи високого рівня, яка займатиметься консолідацією зусиль всього світу для притягнення росії до відповідальності за екоцид в Україні.

"Щоб наша країна не залишилася наодинці з цією трагедією – з екоцидом. Я впевнений: за достатнього лідерства у світі відповідні інструменти можна створити. Потрібно, щоб не залишилося жодної пустелі, чи руїни, чи мертвої зони після цієї катастрофи. І це можна забезпечити лише спільними зусиллями, разом з екозахисною спільнотою світу, разом із policy makers, разом із лідерами й державами, разом із міжнародними організаціями", – заявив Глава держави.

Деталі

Екс-віце-прем’єр-міністр та екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем зауважила, що одним із десяти пунктів запропонованої Президентом України формули миру є боротьба з екоцидом і невідкладні заходи із захисту природи.

Віце-президент Європейського парламенту Гайді Гаутала зі свого боку наголосила, що ЄП має сприяти притягненню винних до відповідальності за знищення дамби Каховської ГЕС, яке, за її словами, є найтяжчим екологічним злочином цієї війни. Гайді Гаутала запевнила, що Європарламент продовжить підтримувати Україну в боротьбі за свободу стільки, скільки буде потрібно.

Колишній Президент Ірландії Мері Робінсон висловила переконання в необхідності діяти рішуче, щоб притягти до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, зокрема й у катастрофі на Каховській ГЕС.

Колишній посол Франції з питань зміни клімату, генеральний директор Європейського кліматичного фонду Лоуренс Тубіана акцентувала, що сьогодні українці переживають екоцид у найширшому розумінні цього слова. На її переконання, екологічна спільнота має відповісти на заклик Володимира Зеленського тиснути на міжнародні організації, щоб отримати доступ до тимчасово окупованих територій України.

Екоактивіст Грета Тунберг висловила співчуття всім українцям у зв’язку з подіями, які відбуваються вже понад рік, а також з екологічною катастрофою через підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що готова тиснути на відповідні організації й прагне отримати рекомендації, чим саме може допомогти.

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