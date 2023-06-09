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Грета Тунберг: росія має відповісти за екоцид в Україні

Київ • УНН

 • 303697 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Шведська кліматична активістка Грета Тунберг заявила, що росія має відповісти за свої злочини, зокрема за спричинений екоцид в Україні. Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.

Грета Тунберг: росія має відповісти за екоцид в Україні

Цитата

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до росії, яка має відповісти за свої злочини", - написала Тунберг.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників світової екологічної спільноти щодо підриву окупантами Каховської ГЕС.

Він зазначив, що через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території.

За його словами, ситуація надзвичайно важка. Російські війська не припиняють артилерійських ударів саме по тій території, де здійснюється евакуація людей.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023

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