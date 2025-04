Грета Тунберг: росія має відповісти за екоцид в Україні

Цитата

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до росії, яка має відповісти за свої злочини", - написала Тунберг.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників світової екологічної спільноти щодо підриву окупантами Каховської ГЕС.

Він зазначив, що через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території.

За його словами, ситуація надзвичайно важка. Російські війська не припиняють артилерійських ударів саме по тій території, де здійснюється евакуація людей.

