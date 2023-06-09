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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Грета Тунберг: россия должна ответить за экоцид в Украине

Киев • УНН

 • 303697 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Шведская климатическая активистка Грета Тунберг заявила, что россия должна ответить за свои преступления, в частности за вызванный экоцид в Украине. Об этом она написала в своем Twitter, передает УНН.

Грета Тунберг: россия должна ответить за экоцид в Украине

Цитата

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения россии в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к россии, которая должна ответить за свои преступления", - написала Тунберг.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям мирового экологического сообщества по поводу подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Он отметил, что из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них как минимум два "сибиреязвенных захоронения", и оба – на временно оккупированной территории.

По его словам, ситуация чрезвычайно тяжелая. Российские войска не прекращают артиллерийских ударов именно по той территории, где осуществляется эвакуация людей.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023

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