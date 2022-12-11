Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на передовой и энергетике страны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Владимир Зеленский провел заседание ставки, где подробно обсудил на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы.
Об этом сообщил Президент во время вечернего обращения, пишет УНН.
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“Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны — делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. По состоянию на это время в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки. Делаем все, чтобы выйти на максимум возможного в условиях после российских попаданий”, — прокомментировал ставку Зеленский.
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Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем с энергосистемой.