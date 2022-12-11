Зеленський: якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем з енергосистемою

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Президент наголосив, що загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення.

“Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану — у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень”, — зазначив Зеленський.

Найбільші проблеми з відключеннями зафіксовані у таких областях: Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.

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“Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення”, — додав Гарант.

Додамо

В Одесі ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак контрольованою. Місто знеструмлено, але насосні станції для водопостачання працюють у штатному режимі. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.