Зеленський: якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем з енергосистемою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем з енергосистемою, пише УНН.
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Президент наголосив, що загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення.
“Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану — у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень”, — зазначив Зеленський.
Найбільші проблеми з відключеннями зафіксовані у таких областях: Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.
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“Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення”, — додав Гарант.
Додамо
В Одесі ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак контрольованою. Місто знеструмлено, але насосні станції для водопостачання працюють у штатному режимі. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.