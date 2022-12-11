Зеленский: если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем с энергосистемой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, если нет массированных ракетных ударов, это не означает, что нет проблем с энергосистемой, пишет УНН.
Детали
Президент подчеркнул, что в целом в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения.
“Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния — в системе сохраняется значительный дефицит. Именно поэтому есть графики отключений”, — отметил Зеленский.
Наибольшие проблемы с отключениями зафиксированы в таких областях: Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.
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“Надо понимать: даже если нет массированных ракетных ударов, это не означает, что нет проблем. Почти ежедневно в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти ежедневно бывают попадания в энергообъекта. Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе. Очень трудно дается и восстановление”, — добавил Гарант.
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В Одессе ситуация в энергосистеме остается тяжелой, однако контролируемой. Город обесточен, но насосные станции для водоснабжения работают в штатном режиме. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.