Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на передовій та енергетику країни

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"Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань", - прокоментував ставку Зеленський.

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Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем з енергосистемою.