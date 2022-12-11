Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на передовій та енергетику країни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Володимир Зеленський провів засідання ставки, де детально обговорив на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки окупантів, внутрішні виклики.
Про це повідомив Президент під час вечірнього звернення, пише УНН.
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"Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань", - прокоментував ставку Зеленський.
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Додамо
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем з енергосистемою.