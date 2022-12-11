Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили лидеры

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"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", - написал Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам выбрать из украинской "формулы мира" те пункты, которые они смогут реализовать, чтобы шаг за шагом прийти к необходимой архитектуре безопасности в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком реализацию украинской формулы мира.