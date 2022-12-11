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Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили лидеры

Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили лидеры

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили реализацию украинской формулы мира и энергетику. Об этом украинский главнокомандующий рассказал на своей странице в Telegram, сообщает УНН.

Цитата

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", - написал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам выбрать из украинской "формулы мира" те пункты, которые они смогут реализовать, чтобы шаг за шагом прийти к необходимой архитектуре безопасности в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком реализацию украинской формулы мира.

Украинские Национальные Новости

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