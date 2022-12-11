Зеленський провів розмову з Макроном: про що говорили лідери
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили реалізацію української формули миру та енергетику. Про це український головнокомандувач розповів на своїй сторінці в Telegram, інформує УНН.
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"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - написав Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати з української "формули миру" ті пункти, які вони зможуть реалізувати, щоб крок за кроком прийти до необхідної архітектури безпеки у світі.
Президент України Володимир Зеленський 9 грудня обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком реалізацію української формули миру.