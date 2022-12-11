Зеленський провів розмову з Макроном: про що говорили лідери

Цитата

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - написав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати з української "формули миру" ті пункти, які вони зможуть реалізувати, щоб крок за кроком прийти до необхідної архітектури безпеки у світі.

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком реалізацію української формули миру.