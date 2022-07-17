Зеленский провел переговоры с Трюдо: обсудили ужесточение санкций против россии

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление нужно усиливать, а не ослаблять", - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил Трюдо за постоянную мощную оборонную поддержку.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским введение Единого реестра оружия с полноценным функционалом.

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