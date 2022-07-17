Зеленський провів перемовини з Трюдо: обговорили посилення санкцій проти росії

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"Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати", - написав Зеленський.

Президент також подякував Трюдо за постійну потужну оборонну підтримку.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським запровадження Єдиного реєстру зброї з повноцінним функціоналом.