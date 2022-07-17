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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42063 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський провів перемовини з Трюдо: обговорили посилення санкцій проти росії

Зеленський провів перемовини з Трюдо: обговорили посилення санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 162386 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти росії. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter глави держави.

Цитата

"Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати", - написав Зеленський.

Президент також подякував Трюдо за постійну потужну оборонну підтримку.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським запровадження Єдиного реєстру зброї з повноцінним функціоналом.

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