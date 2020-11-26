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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12387 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 44089 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64000 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76569 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89251 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112434 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114174 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126217 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Зеленский предлагает дать предпринимателям на карантине денег из бюджета: зарегистрирован законопроект

Зеленский предлагает дать предпринимателям на карантине денег из бюджета: зарегистрирован законопроект

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ВР зарегистрировали президентский законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для выделения средств на фонд борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на страницу законопроекта.

Отмечается, что целью разработки законопроекта №4431 является обеспечение предоставления социальной поддержки застрахованным лицам и субъектов хозяйствования на период действия усиленных ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предвидения возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на мероприятия по оказанию:

- единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер;
- единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников;
- единовременной компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Напомним, Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВР.

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что поддерживает анонсированные Президентом Владимиром Зеленским инициативы по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, деньги на них пойдут из бюджета.

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