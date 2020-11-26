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Зеленський пропонує дати підприємцям на карантині грошей з бюджету: зареєстровано законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У ВР зареєстрували президентський законопроект щодо внесення змін до держбюджету на 2020 рік для виділення коштів на фонд боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на сторінку законопроекту.

Зазначається, що метою розроблення законопроекту №4431 є забезпечення надання соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо передбачення можливості спрямування коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на заходи з надання:

- одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів;
- одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників;
- одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський анонсував 8 тис. грн допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу через карантин, запроваджений через коронавірус. Відповідний законопроект вже зареєстрували у ВР.

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що підтримує анонсовані Президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, гроші на них підуть з бюджету.

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