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Зеленский о зимнем сезоне: он действительно будет самым сложным в нашей истории

Киев • УНН

 • 155265 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти зимний сезон, который будет самым сложным в нашей истории. Он добавил, что мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но нужно время и усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом, передает УНН.

Зеленский о зимнем сезоне: он действительно будет самым сложным в нашей истории

Цитата

"Из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки уже превысили уровень 3300 долларов за тысячу кубометров. И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой россии. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как россия", - отметил он.

Президент добавил, что сейчас ситуация очень опасная и острая.

"Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться, чтобы защититься. Если кто-то там в россии думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом или Украину или другие отдельные страны, то это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно прочна, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, от российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина тесно координирует действия с партнерами и в этих вопросах – в вопросах энергетики.

"Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории. И мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но еще нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом. Мы должны выдержать это время и сделать все необходимые усилия вместе с партнерами. И так будет", - сказал президент Украины.

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