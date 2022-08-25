Зеленський про зимовий сезон: він дійсно буде найскладнішим в нашій історії

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб ми були готові пройти зимовий сезон, який буде найскладнішим в нашій історії. Він додав, що ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час та зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому, передає УНН.