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Зеленський про зимовий сезон: він дійсно буде найскладнішим в нашій історії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб ми були готові пройти зимовий сезон, який буде найскладнішим в нашій історії. Він додав, що ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час та зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому, передає УНН.

Зеленський про зимовий сезон: він дійсно буде найскладнішим в нашій історії

Цитата

"Через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби вже перевищили рівень 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як росія", - зазначив він.

Президент додав, що зараз ситуація дуже небезпечна та гостра.

"Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватись, щоб захиститись. Якщо хтось там в росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому чи Україну чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатись шантажу енергетичних терористів з "Газпрому", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – в питаннях енергетики.

"Уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим в нашій історії. І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом з партнерами. І так буде", - сказав президент України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про відключення ЗАЕС: росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи

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