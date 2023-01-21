Зеленский о погибших в Броварах: Украина каждый день теряет своих патриотов

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"Сегодня прошло прощание с теми, чьи жизни унесла катастрофа вертолета в Броварах. Денис Монастырский, его коллеги из министерства. Мама Елена, дочь Милана Пономаренко. Мои соболезнования всем родным, близким… Больно об этом думать, больно сейчас говорить", - сказал Президент.

"Денис был профессиональным, настоящим человеком, именно таким, каким и следует быть министру внутренних дел. Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных себе и государству, не вернешь", - добавил глава государства.

Напомним

В субботу в Киеве прошло прощание с погибшими в результате крушения. Всего в Броварах погибло 14 человек. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей.

Причины катастрофы пока не установлены. Украинские власти говорят, что на данный момент не исключаются никакие версии.