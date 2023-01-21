Зеленський про загиблих у Броварах: Україна щодня втрачає своїх патріотів

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“Сьогодні пройшло прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа гелікоптера в Броварах. Денис Монастирський, його колеги з міністерства. Мама Олена, дочка Мілана Пономаренко. Мої співчуття всім рідним, близьким... Боляче про це думати, боляче зараз говорити”, — сказав Президент.

“Денис був професійною, справжньою людиною, саме такою, якою і слід бути міністру внутрішніх справ. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних собі і державі, не повернеш”, — додав глава держави.

Нагадаємо

У суботу в Києві відбулося прощання із загиблими внаслідок аварії. Загалом у Броварах загинуло 14 осіб. Поранення дістали 25 осіб, зокрема 11 дітей.

Причини катастрофи поки що не встановлено. Українська влада каже, що наразі не виключаються жодні версії.