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Зеленский о саммите первых леди и джентльменов: в современном мире невозможно обходиться только привычной классической дипломатией

Киев • УНН

 • 103730 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В субботу, 23 июля, в Киеве состоялся второй саммит первых леди и джентльменов, инициированный супругой президента Украины Еленой Зеленской. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что в этом году саммит первых леди и джентльменов собрал еще больше участниц и участников, пишет УНН.

Цитата

"И, наконец, сегодня (23 июля – ред.) в Киеве состоялся уже второй ежегодный Саммит первых леди и джентльменов. В этом году он собрал еще больше участниц, участников. Объединил Киев с Варшавой, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Объединил топовых политиков, общественных деятелей других стран и наших воинов. Представителей бизнеса, спорта, медиа. Писателей, звезд шоу-бизнеса, педагогов, врачей...", - сказал президент.

Зеленский добавил, что в современном мире невозможно обходиться только привычной классической дипломатией.

"Нужна мягкая сила, нужно искреннее желание разных обществ помочь государству, которое борется за свою несгибаемость и независимость. И с этой точки зрения стал сегодня очень успешным. Инициатива первой леди Украины за два года фактически стала традиционным форматом – уникальным для мирового сообщества. Все признают потенциал мягкой силы. Но только Украине удалось направить ее несгибаемость, ее потенциал в конкретную дипломатическую практику", - отметил он.

Напомним

Участники Второго международного саммита первых леди и джентельменов собрали 3 миллиона 200 тысяч долларов на реанимобили.

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