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Саміт леді та джентельменів: зібрано понад три мільйони доларів на реанімобілі

Саміт леді та джентельменів: зібрано понад три мільйони доларів на реанімобілі

Київ • УНН

 • 127518 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Учасники Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів зібрали 3 мільйони 200 тисяч доларів на реанімобілі. Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні на нашому саміті ми збирали кошти на реанімобілі для українських лікарів та пацієнтів. З хвилюванням повідомляю, що ми зібрали 3 мільйони 200 тисяч доларів і це 32 "швидких", які уже скоро попрямують на виклик, і життя не буде втрачене там, де його можна врятувати", - зазначила вона.

Зеленська закликала світ і надалі допомогати Україні, в тому числі фінансово, бо у нашої країни ще дуже і дуже багато потреб.

"Сьогодні кошти збирає уся Україна. Тому прошу долучатися до цього збору. Ми маємо продовжувати цей збір. Беручи в ньому участь, світ не тільки наближає українську перемогу, кожен, хто долучається, допомагає і собі, щоб війна не прийшла на його поріг, щоб ракети не цілили в його дітей, щоб агресор був зупинений. Бо коли ми кажемо, що серце світу сьогодні б'ється в Україні, це не перебільшення", - додала вона.

Також Зеленська висловила побажання, щоб наступний саміт відбувся у мирному Києві, в Україні, яка відновлюється і має сили жити далі.

Нагадаємо 

Сьогодні відбувся другий саміт перших леді та джентльменів.

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