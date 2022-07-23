Саміт леді та джентельменів: зібрано понад три мільйони доларів на реанімобілі

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"Сьогодні на нашому саміті ми збирали кошти на реанімобілі для українських лікарів та пацієнтів. З хвилюванням повідомляю, що ми зібрали 3 мільйони 200 тисяч доларів і це 32 "швидких", які уже скоро попрямують на виклик, і життя не буде втрачене там, де його можна врятувати", - зазначила вона.

Зеленська закликала світ і надалі допомогати Україні, в тому числі фінансово, бо у нашої країни ще дуже і дуже багато потреб.

"Сьогодні кошти збирає уся Україна. Тому прошу долучатися до цього збору. Ми маємо продовжувати цей збір. Беручи в ньому участь, світ не тільки наближає українську перемогу, кожен, хто долучається, допомагає і собі, щоб війна не прийшла на його поріг, щоб ракети не цілили в його дітей, щоб агресор був зупинений. Бо коли ми кажемо, що серце світу сьогодні б'ється в Україні, це не перебільшення", - додала вона.

Також Зеленська висловила побажання, щоб наступний саміт відбувся у мирному Києві, в Україні, яка відновлюється і має сили жити далі.

Нагадаємо

Сьогодні відбувся другий саміт перших леді та джентльменів.