Дуда: рф має програти у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда в ході саміту перших леді і джентльменів наголосив, що росія повинна програти у війні проти України, а наша країна має стати частиною вільного світу, передає УНН.
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"Сподіваюся, що Україна дуже скоро звільниться, дуже скоро відновиться й перетвориться в найчарівнішу й сучасну країну в світі. Головне, щоб росіяни тепер програли з військової та інших точок зору, а Україна стала частиною вільного світу", - сказав Дуда.
Також він відзначив мужність українських солдатів, які успішно протистоять переважаючим за кількістю російським загарбникам.
"Ми все одно продовжимо надавати допомогу українцям, найважливіше для нас завдання", - додав президент Польщі.
Нагадаємо
Сьогодні проходить другий саміт перших леді та джентльменів.