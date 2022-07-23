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Дуда: рф має програти у війні проти України

Дуда: рф має програти у війні проти України

Київ • УНН

 • 181933 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда в ході саміту перших леді і джентльменів наголосив, що росія повинна програти у війні проти України, а наша країна має стати частиною вільного світу, передає УНН.

Цитата

"Сподіваюся, що Україна дуже скоро звільниться, дуже скоро відновиться й перетвориться в найчарівнішу й сучасну країну в світі. Головне, щоб росіяни тепер програли з військової та інших точок зору, а Україна стала частиною вільного світу", - сказав Дуда.

Також він відзначив мужність українських солдатів, які успішно протистоять переважаючим за кількістю російським загарбникам.

"Ми все одно продовжимо надавати допомогу українцям, найважливіше для нас завдання", - додав президент Польщі.

Нагадаємо 

Сьогодні проходить другий саміт перших леді та джентльменів.

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