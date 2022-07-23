Дуда: рф має програти у війні проти України

Цитата

"Сподіваюся, що Україна дуже скоро звільниться, дуже скоро відновиться й перетвориться в найчарівнішу й сучасну країну в світі. Головне, щоб росіяни тепер програли з військової та інших точок зору, а Україна стала частиною вільного світу", - сказав Дуда.

Також він відзначив мужність українських солдатів, які успішно протистоять переважаючим за кількістю російським загарбникам.

"Ми все одно продовжимо надавати допомогу українцям, найважливіше для нас завдання", - додав президент Польщі.

Нагадаємо

Сьогодні проходить другий саміт перших леді та джентльменів.