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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сьогодні пройде другий саміт перших леді та джентльменів: до Києва почали прибувати гості

Сьогодні пройде другий саміт перших леді та джентльменів: до Києва почали прибувати гості

Київ • УНН

 • 147186 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Перша леді Литви Діана Науседа прибула до Києва, повідомив у своєму Twitter президент країни Ґітанас Науседа, пише УНН.

Цитата

"До Києва прибула перша леді Литви, моя дружина Діана. Серце світу сьогодні б'ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трохи українцями. Ми маємо стояти разом з Україною, бо тут триває рішуча боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - зазначив Науседа.

Деталі

Так, сьогодні у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської відбудеться другий саміт перших леді та джентльменів.

"Другий саміт перших леді і джентльменів стартує вже сьогодні. Будемо говорити про нас усіх, про українців. Про те, як жити далі, коли країна і люди опалені війною. Як відновити ментальне та фізичне здоров'я. Як повернути дітям їхнє дитинство", - відзначила перша леді України Олена Зеленська в Twitter.

Важлива тема - повоєнна відбудова України, майбутнє нашої держави та світу в контексті цієї відбудови, зазначив з приводу заходу керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

За даними Мінкульту, до участі у події також запрошені знаменитості, провідні світові експерти та високопоставлені особи, а сама подія транслюватиметься у понад 20 країнах світу.

Участь у саміті вже підтвердили світові знаменитості: посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем, знамениті актори Річард Гір, Ештон Катчер та Міла Куніс, всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган та інші.

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