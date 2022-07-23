Сегодня пройдет второй саммит первых леди и джентльменов: в Киев начали прибывать гости

Цитата

"В Киев прибыла первая леди Литвы, моя жена Диана. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали нас всех немного украинцами. Мы должны стоять вместе с Украиной, потому что здесь идет решительная борьба за свободу и независимость всех нас", – отметил Науседа.

Детали

Так, сегодня в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской состоится второй саммит первых леди и джентльменов.

"Второй саммит первых леди и джентльменов стартует уже сегодня. Будем говорить о нас всех, об украинцах. О том, как жить дальше, когда страна и люди опалены войной. Как восстановить ментальное и физическое здоровье. Как вернуть детям их детство", - отметила первая леди Украины Елена Зеленская в Twitter.

Важная тема – послевоенное восстановление Украины, будущее нашего государства и мира в контексте этого восстановления, отметил по поводу мероприятия руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

По данным Минкульта, к участию в событии также приглашены знаменитости, ведущие мировые эксперты и высокопоставленные лица, а само событие будет транслироваться более чем в 20 странах мира.

Участие в саммите уже подтвердили мировые знаменитости: посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм, знаменитые актеры Ричард Гир, Эштон Катчер и Мила Кунис, всемирно известный журналист Пирс Морган и другие.