Дуда: рф должна проиграть в войне против Украины

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"Надеюсь, что Украина очень скоро освободится, очень скоро восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну в мире. Главное, чтобы россияне теперь проиграли с военной и других точек зрения, а Украина стала частью свободного мира", - сказал Дуда.

Также он отметил мужество украинских солдат, успешно противостоящих превосходящим по количеству российским захватчикам.

"Мы все равно продолжим оказывать помощь украинцам, самая важная для нас задача", - добавил президент Польши.

Напомним

Сегодня проходит второй саммит первых леди и джентльменов.