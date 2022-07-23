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Саммит леди и джентельменов: собрано более трех миллионов долларов на реанимобили

Киев • УНН

 • 127512 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Участники Второго международного саммита первых леди и джентельменов собрали 3 миллиона 200 тысяч долларов на реанимобили. Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня на нашем саммите мы собирали средства на реанимобили для украинских врачей и пациентов. С волнением сообщаю, что мы собрали 3 миллиона 200 тысяч долларов и это 32 "скорых", которые уже скоро направятся на вызов, и жизнь не будет потеряна там, где его можно спасти", – отметила она.

Зеленская призвала мир и дальше помогать Украине, в том числе финансово, потому что у нашей страны еще очень и очень много потребностей.

"Сегодня средства собирает вся Украина. Поэтому прошу присоединяться к этому сбору. Мы должны продолжать этот сбор. Участвуя в нем, мир не только приближает украинскую победу, каждый, кто присоединяется, помогает и себе, чтобы война не пришла на его порог, чтобы ракеты не целили в его детей, чтобы агрессор был остановлен. Потому что, когда мы говорим, что сердце мира сегодня бьется в Украине, это не преувеличение", - добавила она.

Также Зеленская выразила пожелание, чтобы следующий саммит прошел в мирном Киеве, в Украине, которая восстанавливается и имеет силы жить дальше.

Напомним 

Сегодня состоялся второй саммит первых леди и джентльменов.

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