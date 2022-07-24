Зеленський про саміт перших леді та джентльменів: у сучасному світі неможливо обходитися тільки звичною класичною дипломатією

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"І, нарешті, сьогодні (23 липня - ред.) в Києві відбувся вже другий щорічний Саміт перших леді та джентльменів. Цьогоріч він зібрав іще більше учасниць, учасників. Об’єднав Київ з Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об’єднав топових політиків, суспільних діячів інших країн та наших воїнів. Представників бізнесу, спорту, медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів...", - сказав президент.

Зеленський додав, що у сучасному світі неможливо обходитися тільки звичною класичною дипломатією.

"Потрібна мʼяка сила, потрібне щире бажання різних суспільств допомогти державі, яка бореться за свою незламність і незалежність. І з цього погляду став сьогодні дуже успішним. Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом – унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал м'якої сили. Але тільки Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практику", - зазначив він.

Нагадаємо

Учасники Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів зібрали 3 мільйони 200 тисяч доларів на реанімобілі.