Зеленский о нарушениях и погибших во время "режима тишины": к сожалению - война

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42111 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64344 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112622 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 99832 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117080 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94620 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100341 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103352 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101715 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Зеленский о нарушениях и погибших во время "режима тишины": к сожалению - война

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. "Режим тишины", по состоянию на сегодняшний день, сохраняется 103 дня, хотя иногда раздаются выстрелы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на КПВВ "Счастье", Луганская область, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, что "режим тишины" сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, выстрелы... И мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев. Есть три боевых жертвы: к сожалению - война", - сказал Зеленский.

Он отметил: именно поэтому Украина и стремится закончить войну и восстановить суверенитет всей территории.

"Мы обязательно это сделаем", - добавил он.

Напомним, на Донбассе протяжении прошлых суток, 5 ноября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинские военные открывали огонь в ответ.

Украинские Национальные Новости

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