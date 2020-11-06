Зеленский о нарушениях и погибших во время "режима тишины": к сожалению - война

"Вы знаете, что "режим тишины" сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, выстрелы... И мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев. Есть три боевых жертвы: к сожалению - война", - сказал Зеленский.

Он отметил: именно поэтому Украина и стремится закончить войну и восстановить суверенитет всей территории.

"Мы обязательно это сделаем", - добавил он.

Напомним, на Донбассе протяжении прошлых суток, 5 ноября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинские военные открывали огонь в ответ.