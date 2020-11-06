Зеленский о нарушениях и погибших во время "режима тишины": к сожалению - война
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. "Режим тишины", по состоянию на сегодняшний день, сохраняется 103 дня, хотя иногда раздаются выстрелы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на КПВВ "Счастье", Луганская область, передает корреспондент УНН.
"Вы знаете, что "режим тишины" сегодня сохраняется уже 103 дня, но, к сожалению, выстрелы... И мои соболезнования всем семьям, которые потеряли наших героев. Есть три боевых жертвы: к сожалению - война", - сказал Зеленский.
Он отметил: именно поэтому Украина и стремится закончить войну и восстановить суверенитет всей территории.
"Мы обязательно это сделаем", - добавил он.
Напомним, на Донбассе протяжении прошлых суток, 5 ноября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинские военные открывали огонь в ответ.