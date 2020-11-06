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Зеленський про порушення і загиблих під час "режиму тиші": на жаль - війна

Київ • УНН

 • 18202 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. "Режим тиші", станом на сьогодні, зберігається 103 дні, хоча іноді лунають постріли. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам під час візиту на КПВВ "Щастя", Луганщина, інформує кореспондент УНН.

"Ви знаєте, що "режим тиші" сьогодні зберігається вже 103 дні, але, на жаль, є постріли... І мої співчуття всім родинам, які втратили наших героїв. Є три бойові жертви: на жаль - війна", - сказав Зеленський.

Він зазначив: саме тому Україна і прагне закінчити війну і відновити суверенітет всієї території.

"Ми обов’язково це зробимо", - додав він.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби, 5 листопада, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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