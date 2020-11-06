На Донбасі зафіксовано 11 обстрілів за добу, один український військовий поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На Донбасі упродовж минулої доби, 5 листопада, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“Дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. Так, поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окрім того, двічі впродовж доби бойовики застосували міномети калібру 82 мм біля Водяного. Українські військові відкрили вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
“Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна. В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета. Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний”, — повідомляють в штабі ООС.
Додається, що про ситуацію на фронті негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
“Від початку поточної доби, 6 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано”, — зазначили в штабі ООС.