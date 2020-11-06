На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов за сутки, один украинский военный ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 5 ноября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинские военные открывали огонь в ответ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. Так, вблизи Старогнатовки противник провоцировал наших защитников огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. С временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, дважды за сутки боевики применили минометы калибра 82 мм у Водяного. Украинские военные открыли огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
“Два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ зафиксировано на участках недалеко от населенного пункта Попасная. В обеденное время противник провоцировал наших защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное”, — сообщают в штабе ООС.
Добавляется, что о ситуации на фронте немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
“С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано”, — отметили в штабе ООС.