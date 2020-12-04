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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12187 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43912 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63853 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76439 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89137 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский о локдауне выходного дня: количество больных перестало расти стремительно, как когда-то магазины ROSHEN

Зеленский о локдауне выходного дня: количество больных перестало расти стремительно, как когда-то магазины ROSHEN

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Карантин выходного дня оправдал возложенные на него надежды и количество больных COVID-19 "перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазин ROSHEN в стране". Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях, информирует УНН.

"Карантин выходного дня, какое бы к нему не было отношение, оно разное, я понимаю, но он дал свой результат. Ежедневное количество заболевших перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазины ROSHEN в стране. А потому нам удалось сбить эту динамику, а потому - медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, а потому - справляется и она выдержит", - отметил Президент.

По его словам, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы, но они - точечные.

"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода, а в целом, общая ситуация контролируется. И не требует ввода локдауна", - отметил Зеленский.

Отметим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что введенный правительством на три недели "карантин выходного дня" не до конца себя оправдал.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.

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