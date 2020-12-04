Разумков: карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Запроваджений урядом на три тижні “карантин вихідного дня” не до кінця себе виправдав. Про це на брифінгу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Ми дійсно бачимо, це моя думка, я можу помилятись, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами кількості захворювань на добу. Тим не менш, колеги шукають інші механізми, як вийти з цієї ситуації, зменшити коронавірусний удар", - сказав Разумков.
З його слів, рішення про “карантин вихідного дня” є відповідальністю не лише міністра Максима Степанова, а колективною відповідальністю всього Кабміну.
На питання про те, чи доречною на сьогодні буде відставка Степанова, голова ВР відповів що “сьогодні залишити Міністерство без очільника – точно не варіант”.
Нагадаємо, очільник уряду Денис Шмигаль сьогодні повідомив, що у грудні в Україні не планують вводити жорсткий карантин.