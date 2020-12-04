Разумков: карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав

"Ми дійсно бачимо, це моя думка, я можу помилятись, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами кількості захворювань на добу. Тим не менш, колеги шукають інші механізми, як вийти з цієї ситуації, зменшити коронавірусний удар", - сказав Разумков.

З його слів, рішення про “карантин вихідного дня” є відповідальністю не лише міністра Максима Степанова, а колективною відповідальністю всього Кабміну.

На питання про те, чи доречною на сьогодні буде відставка Степанова, голова ВР відповів що “сьогодні залишити Міністерство без очільника – точно не варіант”.

Нагадаємо, очільник уряду Денис Шмигаль сьогодні повідомив, що у грудні в Україні не планують вводити жорсткий карантин.