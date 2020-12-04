Зеленський про локдаун вихідного дня: кількість хворих перестала зростати стрімко, як колись магазини ROSHEN

“Карантин вихідного дня, яке б до нього не було ставлення, воно різне, я розумію, але він дав свій результат. Щоденна кількість захворілих перестала зростати на стільки ж стрімко та геометрично, як колись магазин ROSHEN в країні. А тому нам вдалося збити цю динаміку, а тому — медична система не пропустила нокаутуючих ударів, а тому — справляється й вона витримає", - зазначив Президент.

За його словами, всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми, але вони — точкові.

"Ми знаємо, працюємо, впевнені, що все обов'язково вирішимо. Ми зміцнюємось і хочемо бути готовими до всього: щоб було достатньо ліжок, достатньо кисню, а в цілому, загальна ситуація контрольована. І не потребує введення локдауну”, - зазначив Зеленський.

Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що запроваджений урядом на три тижні “карантин вихідного дня” не до кінця себе виправдав.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада.