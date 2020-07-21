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Зеленский о конце спецоперации в Луцке: Терроризму нет места ни в одной стране

Зеленский о конце спецоперации в Луцке: Терроризму нет места ни в одной стране

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил завершение спецоперации по задержанию террориста Максима Кривоша, который накануне захватил автобус с заложниками. Об этом президент написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека — важнейшая ценность. Мы не потеряли никого”, — написал президент.

Он добавил, что сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто постраждал день в автобусе под прицелом. “Терроризма нет места ни в одной стране”, — резюмировал Зеленский.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

Позже в МВД сообщили, что правоохранители задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что все заложники в Луцке были освобождены.

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