Зеленский о конце спецоперации в Луцке: Терроризму нет места ни в одной стране
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил завершение спецоперации по задержанию террориста Максима Кривоша, который накануне захватил автобус с заложниками. Об этом президент написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека — важнейшая ценность. Мы не потеряли никого”, — написал президент.
Он добавил, что сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто постраждал день в автобусе под прицелом. “Терроризма нет места ни в одной стране”, — резюмировал Зеленский.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
Позже в МВД сообщили, что правоохранители задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что все заложники в Луцке были освобождены.